В Україні остаточно ліквідували банк, який виявився нездатним повернути гроші вкладникам самостійно

Як повідомляє Politeka.net, про це розповіла прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Нацбанк, у свою чергу, представив рейтинг найпроблемніших українських банків.

Напередодні ФГВФО закінчив процедуру ліквідації "Авант-Банку". За даними відомства, 96% вкладів клієнтам організації повністю компенсували, загальна сума досягла 550 мільйонів гривень. Борги, які не вдалося повернути через брак майна банку, визнали погашеними.

Варто відзначити, що" Авант-Банк " назвали проблемним в кінці 2015 року. Вже наступного року Нацбанк визнав його неплатоспроможним, а потім ініціював його ліквідацію. За даними НБУ, власником компанії був колишній народний депутат БПП Олексій Савченко.

Як повідомляє державний регулятор, на тлі епідемії українські банки зазнали чималих збитків або як мінімум втратили прибуток порівняно з 2019 роком. Найгіршим місяцем 2020 року став червень, коли компанії втратили найбільше грошей. Нацбанк назвав десятку найбільш збиткових банків за підсумками першого півріччя:

"Укрексімбанк" (-1,9 млрд грн)

"Промінвестбанк" (-219 млн грн)

"Кредит Дніпро" (-148 млн грн)

"Правекс Банк" (-79 млн грн)

"БТА Банк" (-43 млн грн)

"Аркада" (-9,75 млн грн)

"Форвард" (-9,5 млн грн)

"Юнекс Банк "(-8,3 млн грн)

"АП Банк" (-7,5 млн грн)

"УБРР "(-6 млн грн)

У Нацбанку зазначили, що основною причиною зниження показників стало виконання завдання регулятора про створення резервів під прогнозовані кредитні збитки - саме вони перетягнули на себе велику частку прибутку.

Втім, є банки, які заробили незважаючи на кризу. Так лідер рейтингу, "ПриватБанк", за шість місяців отримав 14 млрд гривень (прибуток скоротився на 23,2%); "Ощадбанк" - 3,6 млрд грн; "Райффайзен Банк Аваль" - 2,07 млрд грн; "ПУМБ" - 1,25 млрд грн; "Сітібанк" - 673 млн грн.

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