В Україні остаточно ліквідували банк, який виявився нездатним повернути гроші вкладникам самостійно
Як повідомляє Politeka.net, про це розповіла прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Нацбанк, у свою чергу, представив рейтинг найпроблемніших українських банків.
Напередодні ФГВФО закінчив процедуру ліквідації "Авант-Банку". За даними відомства, 96% вкладів клієнтам організації повністю компенсували, загальна сума досягла 550 мільйонів гривень. Борги, які не вдалося повернути через брак майна банку, визнали погашеними.
Варто відзначити, що" Авант-Банк " назвали проблемним в кінці 2015 року. Вже наступного року Нацбанк визнав його неплатоспроможним, а потім ініціював його ліквідацію. За даними НБУ, власником компанії був колишній народний депутат БПП Олексій Савченко.
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Як повідомляє державний регулятор, на тлі епідемії українські банки зазнали чималих збитків або як мінімум втратили прибуток порівняно з 2019 роком. Найгіршим місяцем 2020 року став червень, коли компанії втратили найбільше грошей. Нацбанк назвав десятку найбільш збиткових банків за підсумками першого півріччя:
"Укрексімбанк" (-1,9 млрд грн)
"Промінвестбанк" (-219 млн грн)
"Кредит Дніпро" (-148 млн грн)
"Правекс Банк" (-79 млн грн)
"БТА Банк" (-43 млн грн)
"Аркада" (-9,75 млн грн)
"Форвард" (-9,5 млн грн)
"Юнекс Банк "(-8,3 млн грн)
"АП Банк" (-7,5 млн грн)
"УБРР "(-6 млн грн)
У Нацбанку зазначили, що основною причиною зниження показників стало виконання завдання регулятора про створення резервів під прогнозовані кредитні збитки - саме вони перетягнули на себе велику частку прибутку.
Втім, є банки, які заробили незважаючи на кризу. Так лідер рейтингу, "ПриватБанк", за шість місяців отримав 14 млрд гривень (прибуток скоротився на 23,2%); "Ощадбанк" - 3,6 млрд грн; "Райффайзен Банк Аваль" - 2,07 млрд грн; "ПУМБ" - 1,25 млрд грн; "Сітібанк" - 673 млн грн.
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