Безпосередньо величина пенсій не пов'язана із зростанням мінімальної зарплати, але є важливий нюанс

Міжнародні нормативи вимагають забезпечувати пенсіонерам виплати на рівні не нижче 40% мінімальної зарплати, пише "Сьогодні".

В Україні наблизилися до цієї позначки, але якщо законопроект, поданий президентом, про чергове підвищення прожиткового мінімуму з 1 грудня, буде прийнятий, і зарплати зростуть мінімум до 5000 грн, то мінімальна пенсія складе 35,4% від мінімальної зарплати. Пенсіонери отримуватимуть мінімум 1769 грн.

При цьому, зараз мінімальна пенсія становить 36,2% від мінімальної зарплати - після того, як у липні виплати зросли до 1712 гривень після підвищення прожиткового мінімуму.

Раніше ми повідомляли, наступного року планується підвищення пенсій у три етапи. Перший перерахунок відбудеться в березні. Наприклад, якщо людина отримує близько 2400 гривень пенсії, то після перерахунку виплата становитиме 2760 гривень. А ось тим, хто отримує зараз 1500 гривень, радіти рано. Після індексації рівень виплат буде, як і прожитковий мінімум, – 1769 грн.

Крім того ми писали про важливе попередження Мінсоцполітики - пенсіонери і ті, хто отримує субсидії, піддадуться ретельній держперевірці. Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна розповіла, кого саме перевірятимуть. Так, за її словами, в групі ризику ті одержувачі виплат, які мають ознаки високого рівня можливості здійснення порушень.

Нагадавши, пенсії злетять після підвищення мінімалки, нові суми і коли чекати грошей: "підвищать двічі"