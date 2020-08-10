Российская телеведущая Ольга Бузова показала, как отдыхает на море в купальнике

Знаменитость опубликовала знойное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке Ольга Бузова позирует на яхте в белом купальнике, который подчеркнул все изгибы красотки. Девушка стала на колени и вытянула руки вверх, ее летний образ довершили большие солнцезащитные очки. Волосы Бузова собрала в хвост на затылке.

"Когда даже нет слов, чтоб передать насколько мне сейчас хорошо 🙏🏻🤍 отдыхать - не работать 😂 Как бы не поправиться на микро отдыхе 🐷😂", - подписала фото Бузова.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях и оставили много восторженных комплиментов:

"Есть с кем сжигать калории 🤪🤣"; "Вау, красотка💣💣💣💣"; "Ты шикарна🔥"; "Сочи ❤️ Оля я за тебя искренне рада"; "Фигура топ🤤🤤🤤"; "Красавица, умничка счастья вам 😍😘"; "Кайфушка 😍😍😍 Тоже сейчас балдею на море"; "Самая лучшая 😍😍🔥"; "Очень хорошо💜. Прекрасная 😻😻😻😻"; "Красотка!!! Если поправишься,то мы будем только рады потому что богине всё к лицу! ❤️🔥😍"; "Ольга,фигура просто бомба 🔥 Вы невероятная,спасибо за вообще творчество 🙏💗".

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