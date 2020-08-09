Українська співачка Настя Каменських розповіла про достоїнства свого чоловіка-репера Потапа

Вона опублікувала спільне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net.

На знімку Настя і Потап відображені біля басейну, вони ніжно тримаються за руки і випромінюють любов. Олексій нахилився до своєї дружини і поцілував її в щоку, яку Каменських із задоволеною посмішкою підставила під його губи.

Потап вбрався вельми по-літньому: в білу футболку, шорти до колін і кеди. Настя вибрала образ практично йому в тон: кремове плаття, такого ж кольору сорочка, накинута на плечі, а також коричнева сумочка.

"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) - геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди відчуваю себе як за кам'яною стіною", - поділилася Настя Каменських.

Користувачі соціальної мережі зробили парі багато коментарів і припустили, що співачка знаходиться в положенні:

"Ураааа, животик😍 😍"; " у вас такий животик, ви вагітна😉?"; "Вагітна";" Льошик якось старо виглядає, ну є гроші, зайнятися можна собою"; "хочу чоловіка, який буде говорити про мене з таким же захопленням, як Олексій говорить про Насті♥️😍".

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