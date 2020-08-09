Фітнес-модель Ана Чері показала ідеальне тіло в обтягуючій нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала фото в спокусливому вигляді на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімку Ана Чері позує на ліжку в спальні практично оголена. На дівчині можна помітити напівпрозорий білий бюстгальтер, який погано приховує анатомічні деталі її грудей. Крім того, модель одягла обтягуючі білі труси. Образ довершила ланцюжок, яка тягнеться від шиї в зону бікіні і пропадає в нижній білизні.

Користувачі соціальної мережі всього за півгодини поставили десятки тисяч лайків і написали безліч компліментів в коментарях:

"Нереально приголомшливо 🖤"; "О мій Бог, Ти така неймовірно мила, така чудовий для слів 😩 😍 цей прес, я бачу його, вау😳 😍❤️"; "і ти така красива, Дитинко, я так тебе люблю, так що завжди залишайся такою милою, тому що це жінка, яку я люблю"; "ти муза мого натхнення"; "вау, Ана ❤ ️ люблю свою фігуру і вигини ❤ ️ приголомшливо❤️"; " ти найкрасивіша на світі😍❤️"; " хіба це не втілення краси!".

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