Фитнес-модель Ана Чери показала идеальное тело в обтягивающем нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала фото в соблазнительном виде на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке Ана Чери позирует на кровати в спальне практически обнаженная. На девушке можно заметить полупрозрачный белый бюстгальтер, который плохо скрывает анатомические детали ее груди. Кроме того, модель надела обтягивающие белые трусы. Образ довершила цепочка, которая тянется от шеи в зону бикини и пропадает в нижнем белье.

Пользователи социальной сети всего за полчаса поставили десятки тысяч лайков и написали множество комплиментов в комментариях:

"Нереально потрясающе 🖤"; "О мой Бог, ты такая невероятно милая, такая великолепный для слов 😩😍 этот пресс, я вижу его, вау 😳 😍❤️"; "И ты такая красивая, детка, я так тебя люблю, так что всегда оставайся такой милой, потому что это женщина, которую я люблю"; "Ты муза моего вдохновения"; "Вау, Ана ❤️ люблю свою фигуру и изгибы ❤️ потрясающе ❤️"; "Ты самая красивая на свете😍❤️"; "Разве это не воплощение красоты!".

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