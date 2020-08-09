Влад і Лілія Яма зворушливо привітали один одного з важливим сімейним святом

Як повідомляє Politeka.net, вони присвятили цій світлій події пости на своїх сторінках у соцмережі "Instagram".

Влад Яма опублікував чорно-білий знімок, на якому дружина притулилася лобом до його скроні. Обоє щасливо посміхаються і просто випромінюють любов.

"Ця зустріч змінила моє життя. Рівно 13 років тому в цей день ми познайомилися і разом стали величезною силою. Спасибі тобі за любов, довіру і мудрість. Ти не перестаєш дивувати мене. Кожен день тону в твоїх очах. Найкраща в світі дружина і Мама", - підписав танцюрист знімок.

Лілія Яма, в свою чергу, виклала спільну фотографію з якогось урочистого заходу. Вони разом зі знаменитим чоловіком вбралися в біле, як на весілля. Влад і Лілія сидять за столом і зворушливо посміхаються на камеру.

"У нас сьогодні свято! Цей день рівно 13 років тому ми зустрілися очима. Тоді я ще не знала наскільки все далеко зайде. Але як же я рада, що все-таки зайшло. І як ми зустріли казковий Світанок... Світанок наших відносин. Любити... ❤️Дуже", - поділилася своїми почуттями Лілія.

Користувачі соціальної мережі розділили радість подружньої пари і привітали їх у коментарях:

"Неймовірні 💞"; "Лілія, ви просто еталон жіночої краси! Я милуюся вашими фото завжди! І зі святом вас! Прекрасна пара❤️"; " щасливчики ❤️бережіть один одного🙏 🏻";" справжні, живі, закохані❤️❤️❤️";"справжні, живі, закохані❤️❤️❤️".

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