Влад и Лилия Яма трогательно поздравили друг друга с важным семейным праздником

Как сообщает Politeka.net, они посвятили этому светлому событию посты на своих страницах в соцсети "Инстаграм".

Влад Яма опубликовал черно-белый снимок, на котором супруга прижалась лбом к его виску. Оба супруга счастливо улыбаются и просто излучают любовь.

"Эта встреча изменила мою жизнь. Ровно 13 лет назад в этот день мы познакомились и вместе стали огромной силой. Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаёшь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама", - подписал танцор снимок.

Лилия Яма, в свою очередь, выложила совместную фотографию с какого-то торжественного мероприятия. Они вместе со знаменитым мужем нарядились в белое, как на свадьбу. Влад и Лилия сидят за столом и трогательно улыбаются на камеру.

"У нас сегодня Праздник! Этот день ровно 13 лет назад мы встретились глазами. Тогда я ещё не знала насколько всё далеко зайдёт. Но как же я рада, что всё-таки зашло. И как мы встретили сказочный рассвет... Рассвет наших отношений. Люблю... ❤️Очень", - поделилась своими чувствами Лилия.

Пользователи социальной сети разделили радость супружеской пары и поздравили их в комментариях:

"Невероятные 💞"; "Лилия, вы просто эталон женской красоты! Я любуюсь вашими фото всегда! И с праздником вас! Прекрасная пара❤️"; "Счастливчики ❤️берегите друг друга 🙏🏻"; "Настоящие, живые, влюбленные❤️❤️❤️"; "Настоящие, живые, влюбленные❤️❤️❤️".

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