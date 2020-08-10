Долару і євро буде боляче

Курс валют в Україні 10 серпня зіпсує настрій всім, долар і євро після тривалого застою проб'ють нове дно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

Так, Долар почне торги з невеликого мінуса: -3,07 гривні за купюру з Бенджаміном Франкліном. Євро піде ще далі, обрушившись до межі: -11,24 гривні.

Курс валют від НБУ на 10 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2764,86 грн;

100 євро - 3268,48 грн.

Відіграється Гривня і на російському рублі, десять з яких можна буде купити за якісь 3,7714 гривні.

До цього ми розповідали про прогнози аналітиків щодо долара на наступний тиждень.

Весь липень валютний ринок України лихоманило. Долар то різко зростав, то трохи падав. Однак після відносної тримісячної стабільності такі гойдалки розбурхали як гравців фінансового ринку, так і пересічних українців.

Аналітик і економіст Вадим Іосуб стверджує, що протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може подешевшати до 27,5/27,7 грн.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

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