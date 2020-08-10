Погода в Україні 10 серпня зіпсується остаточно, більшу частину регіонів чекають підступні удари літа

Так, на заході погода зупинить «перепочинок», на вулиці цілий день буде лити дощ. Це все буде доповнювати гроза, хоча стовпчик термометра прогріється до 25-28 градусів тепла. Вночі їх змінять комфортні 14-18 зі знаком "плюс", передає Politeka.

На півночі також дощитиме і з грозами. Тут синоптики прогнозують від 25 до 27 градусів тепла вдень, а вночі буде близько 15-18 тепла.

Українцям, які проживають в центральних регіонах, також варто очікувати дощів. На вулиці буде від 26 до 31 градуса тепла. Без опадів залишаться лише жителі Запорізької області. У нічний час доби очікується від 15 до 21 зі знаком «плюс».

А ось на півдні України сьогодні очікується сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до 29-32 градусів спеки. А ось вночі похолодає до 19-21 градуса.

Також тепло і без опадів буде на сході країни. Тут повітря буде поєднуватися з комфортними 26-28 градусами спеки, а вночі похолодає від 14 до 16 тепла.

Київ і область сьогодні, стверджують в Українському гідрометцентрі, сьогодні буде особливо дощитиме і з грозами. У світлий час доби буде від 25 до 27 градусів тепла. Вночі ж» посвіжіє до 15-17 градусів.

Крім того, синоптики прогнозують, що вранці й вдень у західних, північних і більшій частині центральних областей буде гроза. На решті частини країни навпаки - підвищений рівень пожежної небезпеки.

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