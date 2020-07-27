Погода в Украине 27 июля задаст жару «любимым» регионам, дожди с грозами испортят настроение на целый день

Об этом сообщает Politeka.

Так, западные регионы продолжит уже традиционно «заливать». Помимо дождя синоптики прогнозируют грозы. Воздух днем прогреется до 24-26 градусов, ночью же похолодает до 14-17 по Цельсию.

А вот на севере дожди атакуют лишь жителей Житомирской области. Несмотря на это, воздух прогреется до 27-32 градусов со знаком «плюс». Ночью ожидается летняя свежесть, которой будут способствовать 15-18 выше нуля.

Центральным регионам дождей или непогоды сегодня бояться не стоит. Солнце и небольшая облачность побалуют невероятной жарой в районе 29-31 градуса выше нуля. Ночью, правда, будет немного прохладно: от 16 до 18 по Цельсию.

Достаточно разной погода будет на юге страны, где Херсонскую область накроют грозовые дожди. В Укргидрометцентре утверждают, что здесь будет в районе 29-32 градусов по Цельсию. Ночью также ожидается тепло: от 19 до 12 выше нуля.

Также осадки с грозой накроют часть восточных регионов. В частности, непогоды стоит ожидать жителям Донецкой и Запорожской областей. Несмотря на это, воздух будет достаточно теплым: от 29 до 31 градуса тепла, которые ночью сменят 16-21 по Цельсию.

Синоптики утверждают, что сегодня в большинстве центральных, южных, а также Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет повышенный уровень пожарной опасности.

Жителям Киева и области синоптики прогнозируют солнечную и местами облачную погоду, которая будет сопровождаться дневными 29-31 градусом жары. Ночью будет похолоднее: от 15 до 17 градусов.

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