Погода в Украине 28 июля удивит выбором новых регионов для атаки, жителям западных областей дадут «передышку»

Так, украинцам в западных регионах ожидать дождей не стоит, хотя они там в последнее время буквально «прописались». Воздух прогреется до 26-28 градусов выше нуля днем. Ночью, правда, похолодает до 15-17 по Цельсию, передает Politeka.

Украинцам на севере страны дожди с грозами также не страшны. Лето порадует жаркими 27-32 градусом со знаком «плюс», которые ночью сменят не менее комфортные 16-20 по Цельсию.

В центральных регионах также сухо. Здесь будет еще жарче: днем столбик термометра прогреется до +29-32, а вот ночью показатель опустится до 17-20 градусов.

А вот на юге будет непогода, причем достаточно ощутимая. Грозовые дожди накроют Николаевскую и Херсонскую области. Несмотря на это, воздух прогреется до невероятных 30-33 градусов со знаком «плюс». Ночью синоптики прогнозируют от 19 до 21 тепла.

Аналогичной ситуация будет и на севере, где дожди с грозами «захватят» Запорожскую и Донецкую области. В Укргидрометцентре утверждают, что воздух прогреется до 30-33 градусов тепла. Ночью их сменят 17—19 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют невероятную жару, которая достигнет +32 на термометре. Ночью воздух остынет до 16-18 градусов. Дождей не предвидится.

Вместе с тем в Укргидрометцентре выступили с заявлением, что южно-восточные грозы ждут сильные осадки, из-за чего объявлен I уровень опасности. А вот в восточных, центральных и части южных областей наоборот — повышенный уровень пожарной опасности.

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