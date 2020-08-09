Знаменита українська спортсменка і олімпійська чемпіонка Яна Клочкова обурилася ситуацією зі злочинністю в країні.

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона висловилася про пограбування, жертвою якого стала напередодні, передає Politeka.net.

7 серпня Яна Клочкова втратила цінні речі, коли відзначала День народження. Раніше її друг, бізнесмен Тимофій Нагорний розповів, що чотириразову олімпійську чемпіонку з плавання обікрали. Тепер же сама спортсменка розповіла про свою біду і поскаржилася, що люди в Україні слабо захищені від злочинців.

"Друзі! Це відбувається з нами тут і зараз! Нас грабують в охоронюваних комплексах з охороною і консьєржами. Що буде далі? Ми сподіваємося, що наша влада і правоохоронні органи розслідують цю справу", - розповіла Яна Клочкова в сторіз.

Раніше Тимофій Нагорний також висловив надію, що українські правоохоронці розберуться в ситуації і покарають зловмисників по всій строгості закону.

"Героя України, чотириразову олімпійську чемпіонку з плавання, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в день народження", - написав її друг у соцмережі"Фейсбук". - "Вірю, правоохоронні органи знайдуть злодіїв! Вірю, що справедливість є! Вірю в Добро. Сподіваюся, добрі люди допоможуть яні".

Нагадавши, біда з екс-коханцем Заворотнюк Сергієм Жигуновим: "шансів вижити не було".

Як повідомляла Politeka, у " кварталі 95 "розповіли про трагедію у Євгена Кошового:" він просто поїхав прямо і...."

Також Politeka писала, що трагедія з молодим сином Віктора Павлика потрясла Україну:"янголятко мамин на небесах".