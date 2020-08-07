Украинцы скорбят и выражают свои соболезнования в связи с трагической смертью юного сына Виктора Павлика

21-летний Павел Павлик ушел из жизни 7 августа после двух лет борьбы с раком хребта. Трагическую новость на своей странице в Фейсбук сообщила мать парня Лора Созаева.

Последнюю неделю своей жизни Павел провел в хосписе. Перед этим он объявил о том, что лечение ему не помогает, поэтому он решил сделать паузу и позволить своему организму восстановиться.

Украинцы в соцсетях выражают свои соболезнования матери парня и скорбят вместе с ней.

«Как жаль...Покойся, парень», «Какое горе для матери. Искренние соболезнования», «Так не справедливо когда молодые люди умирают», «Примите самые искренние соболезнования! Царство небесное Вашему сыночку!», «горе, которое словами не передается», «Соболезную. Ужас! Горе! Желаю Вам сил пережить это, держитесь! Найдите силы и желание жить дальше. Плачу с Вами», «Искренне сочувствую Вам...Вы замечательная мама, которая отдала себя целиком сыну», «Горько как! Лора, милая, только светлая память Паше, прекрасному и светлому человечку!», «Никакие слова сочувствия не выразят той печали и боли! Он с нами вечно, он есть, и он будет», «Нет слов, которыми можно утешить. Вместе с детьми хороним сердце и душу», «Ангелочек мамин на небесах», - пишут люди.

Забрал Господь моего ангела! Gepostet von Лора Созаева am Donnerstag, 6. August 2020

Напомним, сын Виктора Павлика оставил послание перед трагедией.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика: "Забрал Господь моего ангела!".

Также Politeka писала, что в сети обсуждают беду с сыном Виктора Павлика.