Знаменитая украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Яна Клочкова возмутилась ситуацией с преступностью в стране.
На своей странице в соцсети "Инстаграм" она высказалась об ограблении, жертвой которого стала накануне, передает Politeka.net.
7 августа Яна Клочкова лишилась ценных вещей, когда отмечала день рождения. Ранее ее друг, бизнесмен Тимофей Нагорный рассказал, что четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию обокрали. Теперь же сама 38-летняя спортсменка рассказала о своей беде и пожаловалась, что люди в Украине слабо защищены от преступников.
"Друзья! Это происходит с нами здесь и сейчас! Нас грабят в охраняемых комплексах с охраной и консьержами. Что будет дальше?", - рассказала Яна Клочкова в сториз. - "Мы надеемся, что наша власть и правоохранительные органы расследуют это дело".
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Ранее Тимофей Нагорный также выразил надежду, что украинские стражи порядка разберутся в ситуации и накажут злоумышленников по всей строгости закона. Он также напомнил о выдающихся достижениях Яны Клочковой.
"Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения", - написал ее друг в социальной сети "Фейсбук". - "Верю, правоохранительные органы найдут воров! Верю, что Справедливость есть! Верю в Добро. Надеюсь, добрые люди помогут Яне".
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