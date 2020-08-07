Актер и автор студии «Квартала 95» Александр Пикалов рассказал о трагедии, которая стала большим шоком для команды
Подробностями он поделился в интервью Анатолию Анатоличу, видео появилось на Youtube-канале Зе Интервьер.
Трагедия в "Квартале" случилась в 2007 году. Тогда в ДТП погиб один из ключевых артистов студии музыкант Анатолий Костюк.
Это стало большим ударом для всей команды, а особенно для Евгения Кошевого, поскольку Костюк был его кумом.
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«Тоха наш разбился на машине перед концертом, перед генералкой. Это жесткая потеря была. У него родился ребенок, он отвез малыша в Кривой и мчал назад и вылетел с трассы. На той гребаной трассе, где Кузьма…Ночью ехал, потому что на следующий день должна была быть… Толик плохо видел. Водительский стаж у него был минусовый даже. Коробка автомат, была б ручка, что-то дергал бы. Там поворот. Затяжной поворот. Он просто поехал прямо», - рассказал Пикалов.
Напомним, лидер группы "Скрябин", Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб в ДТП в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года.
Утром в Криворожском районе, у села Лозоватка, произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.
От полученных травм Кузьма погиб на месте происшествия.
Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.
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