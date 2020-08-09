Знаменита співачка Софія Ротару похвалилася відпочинком на природі з домашніми улюбленцями
Вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.
На знімку Софія Ротару розвалилася в гамаку на тлі густої зеленої рослинності. Поруч з нею примостився пухнастий білий песик, ще один зупинився поруч на траві. Співачка на весь рот посміхається на камеру, заклавши руку за голову. Її літній образ довершує яскрава сукня з різнокольоровими візерунками.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Софії Ротару і залишили багато своїх відгуків в коментарях, варто відзначити, що внучка співачки, Соня Євдокименко, не пройшла повз і поставила лайк під фото:
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"Чудесна...😍 "; "Яка краса!!!😍 Гарного відпочинку і ще раз з Днем народження!😘 💖 "; "Яка красуня! неймовірна! 😻 😻 "; "О Боже! Яка ви красива❤️"; "Ось це краса! ❤️😍😍😍😍😍"; "Як ви прекрасні😍 😘 🔥"; "Ви просто красуня😻"; "не перестаю вами захоплюватися❤❤️"; "Справжня королева!"; "🔥 🔥 🔥 🔥Вау😍 😍 😍 ви прекрасні"; " нереальна, як завжди! 👍 💐 😘 "; "София Михайловна, ви з кожним роком все красивіша. Міцного вам здоров'я на довгі роки мир вашому дому і нехай щастя буде у вашій родині 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉"; "Найкрасивіша співачка🤩 Здоров'я Вам ще на довгі роки!".
Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.
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