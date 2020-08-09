Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів

Як передає Politeka.net, свіжий рецепт він опублікував у себе в Ютуб.

"Вам або сильно сподобається, або взагалі ні. Але в будь-якому випадку, це смаковий досвід, який повинен отримати кожен. Як поїсте, то посидьте, подумайте над своїм життям і емоціями", - підписав рецепт Клопотенко.

Для приготування вам знадобиться:

2 банана,

2 головки червоної цибулі,

50-80 гр вершкового масла,

половина ч. л. каррі,

1 лимон (сік).

Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю тушитися на вогні близько 10 хв. Додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснути його соком лимона.

Варто відзначити, що шанувальники Клопотенко залишилися в захваті від рецепта. У коментарях в Instagram йому залишили масу відгуків.

"З такими цінами на картоплю це вихід», «саме цією стравою (тільки без каррі) 6 років тому мій чоловік підкорив моє серце», «не перестаєш дивувати», «ідеальний похмільний сніданок», «це блюдо це бомба-ракета, дуже зайшло. Пригощала бабусю, їй теж сподобалося", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом смачного жульєну: "відправте в духовку на...".

Також Politeka писала, що Клопотенко поділився оригінальним рецептом абрикосового пирога: "ви геній!».

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко поділився рецептом швидкого хрусткого сніданку: "Боже, як смачно!".