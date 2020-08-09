Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів
Як передає Politeka.net, свіжий рецепт він опублікував у себе в Ютуб.
"Вам або сильно сподобається, або взагалі ні. Але в будь-якому випадку, це смаковий досвід, який повинен отримати кожен. Як поїсте, то посидьте, подумайте над своїм життям і емоціями", - підписав рецепт Клопотенко.
Для приготування вам знадобиться:
- 2 банана,
- 2 головки червоної цибулі,
- 50-80 гр вершкового масла,
- половина ч. л. каррі,
- 1 лимон (сік).
Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю тушитися на вогні близько 10 хв. Додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснути його соком лимона.
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Варто відзначити, що шанувальники Клопотенко залишилися в захваті від рецепта. У коментарях в Instagram йому залишили масу відгуків.
"З такими цінами на картоплю це вихід», «саме цією стравою (тільки без каррі) 6 років тому мій чоловік підкорив моє серце», «не перестаєш дивувати», «ідеальний похмільний сніданок», «це блюдо це бомба-ракета, дуже зайшло. Пригощала бабусю, їй теж сподобалося", - пишуть люди.
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