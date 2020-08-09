Українська співачка Надія Мейхер показалася в новому спокусливому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала розкішне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

38-річна Надія Мейхер завжди відрізнялася вишуканим стилем у виборі одягу та аксесуарів, а з недавніх пір і сама почала створювати вбрання. Вона регулярно показує нові моделі, приміряючи їх на себе. Цього разу співачка вбралася в екстравагантну сукню з хусткою в сірому, синьому і чорному кольорах. Шовковий одяг прикрашають складні колірні візерунки, які роблять її оригінальною і привабливою.

Сама Надія Мейхер позує біля стіни, оголивши одне плече і зробивши акцент на зоні декольте. Судячи зі знімка, вона не одягла бюстгальтер. Співачка злегка схилила голову набік і виглядає, як горда Небесна богиня.

Раніше Надія Мейхер порадувала шанувальників ще одним спекотним вбранням і здалася в образі жінки-вамп. Вона одягла Шкіряний сарафан на бретельках шкіряного кольору, який добре підкреслив пишний бюст і стегна співачки. Виконавиця повернула голову набік і піднесла руки до губ, що зробило її зовнішній вигляд особливо спокусливим. Пост зірки зібрав тисячі лайків і багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: "Балет Для дорослих».

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