Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала фото з відпустки в Туреччині

Як передає Politeka.net, серію яскравих знімків Осадча опублікувала у себе в Instagram. Красуня була одягнена в красивий рожевий сарафан з глибоким декольте. Вона одягла під нього чорний топ, щоб образ виглядав пристойно. Лук красуня доповнила солом'яним капелюшком. Осадча позувала одна, а також зі своїм маленьким сином, обличчя якого вони з Юрієм Горбуновим не показують громадськості.

"Яскрава неділя", - підписала фото зірка.

За 20 хвилин пост красуні зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау, яке гарне плаття", «Краля», «диво», «яка ж ви красива», "красиве рожеве плаття", - пишуть користувачі мережі.

Шанувальники також звернули увагу, що Осадча з'явилася на фото в такій же сукні, як раніше одягала дружина Дмитра Монатіка Ірина. Красуні заочно помірялися формами в однакових нарядах. Варто відзначити, що сарафан виглядав на них абсолютно по-різному.

Раніше ми писали, що Катя Осадча блиснула фігурою в чорному купальнику і окулярах. Красуня стояла на дошці для серфінгу, в руках у неї було весло, а сама Осадча посміхалася на камеру.

Нагадаємо, що Катя Осадча в зухвалих міні-шортах влаштувала сміливу фотосесію на яхті: «Волочкова відпочиває».

Також Politeka писала, що Катя Осадча в купальнику і міні-шортах посвітила своїми достоїнствами на пляжі: Горбунову пора переживати.

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов пристрасно притулився до Осадчої в одній білизні, кадри ідилії: "які Розумнички! Завжди разом".