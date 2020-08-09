Відома телеведуча Анфіса Чехова, яка славиться своїми пишними формами, здивувала шанувальників своїми бажаннями

Як передає Politeka.net, свіже фото телеведуча опублікувала в мережі. Красуня сиділа на сходинках в пікантній позі. На ній був гарний костюм з шортиками, тому ніжки жінки залишилися голими. Анфіса скинула взуття і сиділа, виставивши вперед свою розкіш.

Чехової чотири дні не було в мережі, так як вона відпочивала. Повернувшись в Instagram, вона ошелешила шанувальників своїм таємним бажанням.

"Як же мені було добре ці кілька днів без месенджерів і соцмереж! Ось думаю, може нафіг і не повертатися сюди?",- написала артистка під фото.

За годину пост телеведучої зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях шанувальники закликали Анфісу повернутися в соцмережу, але знайшлися і ті, хто розкритикував артистку.

"Анфіса, повертайтеся, будь ласка, хоча б іноді!", "Дійсно! А ви можете собі це дозволити?", "Потім тебе відразу забудуть, попиту не буде, без грошей залишишся», «Анфіса, без вас дуже нудно тут і не цікаво!! Не пропадайте, будь ласка!!", "Та ясний перець, ти нікому не цікава","як же ми без вас. Я не можу, шукаю кожен день, де Анфісочка?» ,- пишуть користувачі мережі.

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