Відома телеведуча Анфіса Чехова продемонструвала пікантний наряд, в якому займається йогою
Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". "Краще йоги може бути тільки йога😉", - зазначила знаменитість в описі.
На знімку Анфіса Чехова лежить на підлозі, на килимку в одній з поз: вона розвела руки в сторони, а ноги склала підошвами разом. Ведуча закрила очі і спочиває на спині з блаженною усмішкою на вустах. Окрему увагу варто приділити поряд - Чехова наділу обтягуючий костюм, який підкреслив її розкішні форми. Знаменитість не одягла під низ бюстгальтер, тому груди видно у всіх подробицях.
Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Анфіси і залишили багато позитивних коментарів:
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"Хороша поза"; "Ти дуже мила)))і спортивна ✊🏻💪"; "🚀 цукерка 🍭))😁👍"; "Навіщо ж так, тут же діти можуть бути👍)"; "Краща йога коли розсунуті ноги😂"; "Царівна-жаба"; "Краще йоги може бути тільки Анфіса Чехова)"; "Жінка кішка🐱🐱🐱🐱".
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