Російська телеведуча Анфіса Чехова показала відверте фото у ліжку і розповіла про свого друга

Як повідомляє Politeka.net, така публікація з'явилася на сторінці знаменитості в соцмережі "Instagram".

На знімку Анфіса Чехова з розпатланим волоссям позує на білосніжній постелі в синьо-чорному пеньюарі, який пікантно оголив пружні стегна. Вона напівлежачи розвалилася поперек ліжка, злегка зігнувши коліна. Ведуча щасливо посміхається, відкривши рот, і стосується пальцями губ.

Анфіса Чехова зізналася, що хоче повернутися в 2017 рік, коли було зроблено це фото. Співачка поділилася своїми емоціями, які пережила в той момент:

"Нічого особливого в цей день не відбувалося. Я просто прокинулася, а мій друг @doctored.ru мене сфотографував в моєму ліжку. Немає у цього фото жодної романтичної історії...просто відчуваю я себе на ньому такою Безтурботною, Спокійною, такою повною надій, планів і мрій. Ніщо мене не турбує, попереду цілий прекрасний день в Сан-Тропе. Я знаю хто я і що від себе чекати. Хочу туди, де я знову буду такий!".

Користувачі соціальної мережі прокоментували постільний образ Анфіси Чехової та залишили багато позитивних коментарів. Навіть автор фото не стримався:

"А я хочу повернутися у весь той наш прекрасний тур лазурке. І я знаю точно, що це буде!!! ❤️❤️ І ми знову поринемо у хмари млості, сміху і веселощів!😘😘"; "Я люблю тебе, дитинко"; "Ракета 🚀"; "Який зворушливий пост 🤗. Ви класна 🔥😍".

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