Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася апетитними формами
Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.
У мережі Instagram знаходиться безліч фанатських сторінок красуні. На одній з них кілька годин тому з'явився надзвичайно відвертий знімок Квітко (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).
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Модель позує на тлі привабливого пейзажу: неосяжний океан і дикі джунглі. Сонячні промені світять таким чином, що акцентують увагу на її апетитному бюсті, при цьому обличчя моделі залишилося в тіні.
Квітко одягла білу сукню-міні з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди, тонку талію і розкішні стегна. На додаток до вбрання вона підібрала тонкі браслети в тон сукні. Завершують картину макіяж з ідеальним кольором обличчя, накладними віями і чуттєвими губами натурального відтінку. А також розпущене по плечах волосся. Вийшло надзвичайно яскраво, відверто і стильно.
Не дивно, що користувачі мережі не змогли стримати емоцій і почали засипати дівчину всілякими компліментами.
"Це пожежа!", "ти божевільна! Ти супер! Бомба", " вау, які принади. Біса хороша«, "божественна краса«," у мене аж слюні потекли від такої краси», Красуня позаземна" « " Чорна пантера! Космос», «аж вистрибують», "ммм, Божественні вигини", — пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "це шикарно".
Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула "булочки" прямо перед камерою:»дуже соковита".
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледь втримала солодкі " кексики "в тонкому ліфчику:"краще всякого десерту".