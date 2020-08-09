Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

У мережі Instagram знаходиться безліч фанатських сторінок красуні. На одній з них кілька годин тому з'явився надзвичайно відвертий знімок Квітко (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).

Модель позує на тлі привабливого пейзажу: неосяжний океан і дикі джунглі. Сонячні промені світять таким чином, що акцентують увагу на її апетитному бюсті, при цьому обличчя моделі залишилося в тіні.

Квітко одягла білу сукню-міні з глибоким декольте, яке підкреслило її пишні груди, тонку талію і розкішні стегна. На додаток до вбрання вона підібрала тонкі браслети в тон сукні. Завершують картину макіяж з ідеальним кольором обличчя, накладними віями і чуттєвими губами натурального відтінку. А також розпущене по плечах волосся. Вийшло надзвичайно яскраво, відверто і стильно.

Не дивно, що користувачі мережі не змогли стримати емоцій і почали засипати дівчину всілякими компліментами.

"Це пожежа!", "ти божевільна! Ти супер! Бомба", " вау, які принади. Біса хороша«, "божественна краса«," у мене аж слюні потекли від такої краси», Красуня позаземна" « " Чорна пантера! Космос», «аж вистрибують», "ммм, Божественні вигини", — пишуть в коментарях.