Відома модель Емілі Ратоковськи показала пікантний наряд, який вона приміряла

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Емілі Ратаковськи, яка і без відпочинку демонструє відверті фото в купальниках, цього разу знайшла вагомий привід їх постити.

28-річна модель, актриса і бізнесвумен вирушила разом зі своєю подругою на пляж в Малібу. Тим часом її фанати на сторінках в Instagram активно постять знімки з відпочинку чарівної красуні (щоб побачити відповідне фото доскрольте новину до кінця).

Модель притиснулися до подруги великими грудьми, при цьому вона виставила назад пружні сідниці.

Для прогулянки дівчина одягла пікантний купальник з колекції власного бренду Inamorata, який сидить на ній просто бездоганно. Він відмінно підкреслив тонку талію, сталевий прес і пишні груди Ратаковськи. Втім, на досконалому тілі зірки будь-який фасон виглядав би виграшно.

Головний акцент в купальнику зроблений на розкішних грудях дівчини і її талії, завдяки тонким зав'язкам. Доповнили образ моделі золоті прикраси.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від цих пекучих знімків дівчат, засипавши їх всілякими компліментами.

"Дуже красиві і соковиті", "Супер дівчата», «Просто котик", "Ви обидві красиві, і у вас є прекрасні попки. Аж, в жар кидає«, "у тебе апетитні форми","ви приголомшлива жінка і ваша подруга теж нічого, любов моя, Ти ангел з небес, який втішає моє сумне серце", - пишуть шанувальники моделі.

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