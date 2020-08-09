Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась невероятным снимком с отдыха

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Как известно, на днях Бузова отметила первую годовщину со своим парнем, блогером Давой. Они поехали в Сочи, где роскошно отгуляли свой праздник и продолжили наслаждаться обществом друг друга.

В этот раз Бузова поделилась необычным фото, на котором позировала рядом с пушистым красавцем. Сама певица сбросила одежду, засветив идеальную фигурку. Ольга сидела на корточках, прильнув к собаке.

«Вчерашний день я провела в лучшей бане Сочи. Баня, массаж, чай с травами и свежий горный воздух… Я очень вас прошу, берегите своё здоровье, занимайтесь спортом и правильно питайтесь, бросайте вредные привычки и ведите здоровый образ жизни», - написала Ольга под постом.

За 40 минут фото красотки собрало почти 200 тысяч лайков. Не сдержалась и оставила лайк под фото певица Лолита. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вы настолько прекрасны, что даже собака в вас влюблена», «А ты береги себя Олечка и будь счастлива», «Какая собачка. Интересно вы сможете завести большую собаку, как Дава этого хочет», «Нормальная у Оли фигура, чего все на неё накинулись», «Вау пусть Дава благодарит, что вы вместе», «Богиня», «Опасная», «Такая милашка без косметики», «Он бабник», - пишут люди.

Напомним, что кавалера влюбленной Ольги Бузовой высмеяли за внешний вид, фото позора: "Как бомж".

Также Politeka писала, что неугомонная Ольга Бузова вышла на лед и мощно опозорилась: "Подержалась за...".

А еще Politeka сообщала, что Бузова в микро-купальнике без капли скромности показала, за что ее любит Дава: «Бомба».