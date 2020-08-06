Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками дуже особистою історією

Як передає Politeka.net, актриса завела відверту розмову у себе в Instagram. Красуня супроводила розповідь яскравим фото, на якому вона виглядала трохи сумною.

"Коли мені було 12 років, я їздила в табір. І там був конкурс на кращий малюнок. Намалювати потрібно було себе. Я не вміла і не вмію малювати від слова "зовсім". Одна дівчинка запропонувала намалювати портрет замість мене. І я погодилася. Вийшло реально круто. І я перемогла в цьому конкурсі. Але так і не зізналася, що авторство не моє... Минуло рівно 20 років. Я періодично згадую цю історію і мені соромно досі...",- розповіла зірка.

За кілька годин її пост зібрав понад 40 тисяч лайків. У коментарях Христині залишили безліч відгуків.

"Красива разведеночка, коли вже твоє серце і душу заповнить інший чоловік?", "Потрібно знайти ту дівчинку і подарувати їй мільйон», «вже зізналася, все нормально», «було б прикольно, якби вона вам написала під цим постом», - пишуть люди.

Відзначимо, що нещодавно Асмус розлучилася зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим. Зараз актриса намагається звикнути до нового життя.

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