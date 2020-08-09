Младшая сестра российской актрисы Кристины Асмус показала свою спортивную фигуру во всей красе

Как передает Politeka.net, фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Как известно, Карина Асмус активно занимается спортом и является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Сама Кристина тоже была спортсменкой до того, как решила стать актрисой. Наверное, благодаря опыту и дисциплине у девушек такие прекрасные фигуры.

У себя в сторис Карина опубликовала видео, на котором похвасталась своей фигурой в бикини. Девушка позировала в черном купальнике, показывая фигурку спереди и сзади. Кроме этого, Карина рассказала, что сейчас работает над тем, чтобы пробежать марафон.

Стоит отметить, что выглядит младшая сестра актрисы просто превосходно. Кристина может гордиться.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус неожиданно поделилась снимком в купальнике. Красотка выбрала монокини, которое обтянуло ее точеную фигуру. После того, как Асмус объявила о разводе с комиком Гариком Харламовым, она стала намного чаще выкладывать в Инстаграм провокационные фото.

Судя по всему, фото в купальнике Кристине показалось мало, и она решила опубликовать кадры, на которых была совершенно голой. Кристина пошутила, что развелась ради того, чтобы опубликовать это фото.

Напомним, что грустная Асмус после развода с Харламовым раскрыла тайну о своем прошлом: «Мне стыдно до сих пор».

Также Politeka писала, что Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».

А еще Politeka сообщала, что Асмус после развода с Харламовым пошла по рукам, фото: «Жесть, какие-то грязные мужики...».