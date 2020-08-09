Дружина принца Гаррі Меган Маркл відзначила свій 39-й день народження

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Як стало відомо, Меган хотіла зібрати друзів неподалік від Санта-Барбари в Монтесіто, проте плани на гучну вечірку провалилися через ситуацію з коронавірусом.

Маркл відклала святкування на більш пізній термін, обмежившись сімейним торжеством у колі найближчих - чоловіка, мами Дорії і сіна Арчі в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Як вдалося дізнатися всюдисущим журналістам, Гаррі приготував для дружини святкову вечерю з трьох страв за допомогою тещі, а ввечері Дорія взяла на себе турботу про онука, щоб подружжя змогло побути удвох.

Принц подарував дружині шоколадний торт, посипаний цукровою пудрою, нове кольє, а також фотографію в рамці, яку зробив сам.

Меган Маркл теж любить радувати чоловіка приємними сюрпризами. Так, на другу річницю весілля вона вирішила нагадати, як починалася їх любов. Актриса встановила на задньому дворі їхнього будинку намет, купила спальні мішки, приготувала вечерю і тим самим відтворила атмосферу їх з Гаррі подорожі в Ботсвану.

Незважаючи на втечу з палацу і відмову від королівських обов'язків, Меган привітали з 39-річчям всі старші члени монаршої сім'ї. Сама королева Єлизавета II поділилася в цей день в соцмережах знімком, де вона зображена разом з Меган Маркл. Фото було зроблено під час їх першого спільного заходу.

"Бажаю герцогині Сассекській щасливого дня народження!", - сухо привітала монарх Меган Маркл з днем народження.

Пізніше до привітань приєдналися герцоги Кембриджські. Але неприємний "сюрприз" їй піднесли ближче до вечора, коли з офіційного сайту королівської сім'ї видалили розширену біографію Меган Маркл, залишивши лише короткий опис її життя.

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