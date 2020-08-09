Жена принца Гарри Меган Маркл отметила свой 39-йдень рождения

Чем 4 августа порадовал любимую герцог Сассекский, рассказало издание «Сплетник»

Как стало известно, Меган хотела собрать друзей неподалеку от Санта-Барбары в Монтесито, однако планы на шумную вечеринку провалились из-за ситуации с коронавирусом.

Маркл отложила празднование на более поздний скрок, ограничившись семейным торжеством в кругу самых близких – мужа, мамы Дории и сина Арчи в своем доме в Лос-Анджелесе.

Как удалось узнать вездесущим журналистам, Гарри приготовил для жены праздничный ужин из трех блюд с помощью тещи, а вечером Дория взяла на себя заботу о внуке, чтобы супруги смогли побыть вдвоем.

Принц преподнес супруге шоколадный торт, посыпанный сахарный пудрой, новое ожерелье, а также фотографию в рамке, которую сделал сам.

Меган Маркл тоже любит радовать мужа приятными сюрпризами. Так, на вторую годовщину свадьбы она решила напомнить, как начиналась их любовь. Актриса установила на заднем дворе их дома палатку, купила спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала атмосферу их с Гарри путешествия в Ботсвану.

Несмотря на побег из дворца и отказ от королевских обязанностей, Меган поздравили с 39-летием все старшие члены монаршей семьи. Сама королева Елизавета II поделилась в этот день в соцсетях снимком, где она изображена вместе с Меган Маркл. Фото было сделано во время их первого совместного мероприятия.

«Желаю герцогине Сассекской счастливого дня рождения!», - сухо поздравила монарх Меган Маркл с днем рождения.

Позже к поздравлениям присоединились герцоги Кембриджские. Но неприятный «сюрприз» ей приподнесли ближе к вечеру, когда с официального сайта королевской семьи удалили расширенную биографию Меган Маркл, оставив лишь краткое описание ее жизни.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности.

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