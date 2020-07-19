Українцям підвищать зарплату з 1 вересня, але не всі опинилися в списку щасливчиків

Як стало відомо, Кабмін ухвалил ініціативу МОЗ і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичних працівників з 1 вересня 2020 року.

Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Дніпровська панорама.

"Уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, лікарям додатково дістанеться близько 3500 грн в місяць", - заявив міністр.

Відповідно, зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тисячі гривень, середнього медичного персоналу - на близько 2,5 тисячі, а молодшого медичного персоналу - на близько 1250 гривень.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, як українцям оформити відпустку і отримати зарплату вище. Відпустка надається зі збереженням зарплати, але тут є важливий момент: рахується оплата відпускних по-особливому.

Якщо йти у відпустку на 5 днів (з понеділка по п'ятницю) зарплата буде менше, якщо піти у відпустку на 7 днів (з понеділка по неділю) зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (з суботи по неділю), то заплатять в разы больше.

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