Озвучено ризики, про які потрібно знати українцям

Україну чекають наслідки підвищення зарплат в 2020-2021 роках

У планах Кабміну в цьому році підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5000 грн. Також держбюджету на 2021 рік розробляється з урахуванням мінімальної зарплати у 6000-6500 грн.

Однак підвищення мінімальної зарплати може призвести до зростання заробітних плат «у тіні», заявляють в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

Зокрема, підвищення мінімальної зарплати спричинить зростання податкового навантаження на бізнес, який справно платить податки.

"У разі реалізації озвучених планів відчутно зросте максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску. При цьому, найбільш відчутний удар буде завдано саме по сумлінним платникам податків, які відкрито виплачують заробітну плату своїм працівникам", - підкреслили в ЄБА.



Крім того, це створює неконкурентні умови для сумлінних платників податків, які будуть програвати тим підприємцям, які ухиляються від виплати офіційної зарплати.



"Можна очікувати зменшення офіційної зайнятості, скорочення витрат на оплату праці і, зрештою, скорочення бюджетних доходів", - йдеться в повідомленні.



Також раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалил ініціативу МОЗ і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичним працівникам з 1 вересня 2020 року.

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