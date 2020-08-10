Популярная британская исполнительница Дуа Липа показала натуральную красоту без капли мейка

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась видео из машины. Девушка ехала в автомобиле, а на руках у нее лежала собака. Певица была одета в простую серую кофточку, которую она расстегнула в зоне декольте, дав поклонникам повод для обсуждения. Красотка показывала себя с разных ракурсов, а ее «близняшки» так и норовили вывалиться из кофты.

Стоит отметить, что певица была без макияжа, но она использовала фильтр Инстаграма, чтобы скрыть следы усталости. На голове у красотки не было прически. Кстати, судя по видео, звезда снова вернулась к натуральному цвету волос.

Поклонники не смогли прокомментировать видео, так как в сторис отсутствовала такая возможность.

Ранее мы писали, что Дуа Липа подразнила поклонников пикантным снимком. Красотка позировала на камеру в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Певица приспустила куртку, чтобы оголить плечо и засветить свою аппетитную грудь.

Как известно, Дуа Липа сегодня очень популярна в Британии и США. Ее песни регулярно попадают в хит-парады. Недавно певица намекнула на дуэт с Майли Сайрус.

Напомним, что дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась: «Покажи им».

Также Politeka писала, что Дуа Липа зажгла с полуголой Майли Сайрус, откровенность зашкаливает: «Это рай».

А еще Politeka сообщала, что Дуа Липа без стыда и белья засветила "персики" в обтягивающем топе, Ратаковски в восторге: "Мой ангел".