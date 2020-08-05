Британська співачка Дуа Ліпа засвітилася в компанії скандальної американської співачки Майлі Сайрус
Як передає Politeka.net, серія фотографій з'явилася у неї в Instagram. На фото Ліпа сиділа поруч з Сайрус і музичним продюсером. Красуні досить відверто позували на камеру. Майлі була без нижньої білизни, вона стиснула руками свої груди і кривлялася на камеру. Ліпа, в свою чергу, теж висунула язика і намагалася бути зухвалою. Дівчата позували в різних позах, показуючи, що дуже близькі одна з одною.
За годину гарячий дует зібрав понад 720 тисяч лайків. У коментарях стали бурхливо обговорювати можливий дует двох найпопулярніших дівчат, а також робити їм компліменти.
"Ми любимо королеву, яка розгойдує кожну зачіску!", "Мила", "це буде найдурніша група", "Круто", " Невже заспіваєте разом?", "Я думаю, що я помер, і це рай", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася кадрами з популярного кліпу, заявивши, що її пісня «Break My Heart» посіла перше місце в чартах Америки. Ліпа супроводила пост дуже гарячими знімками, на яких вона позувала в червоній короткій кофті. Зірка розстебнула кофтинку, засвітивши свої принади.
Нагадаємо, що Дуа Ліпа впустила груди з неслухняного бікіні і без сорому показала фото: небезпечний ракурс.
Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа без сорому і білизни засвітила "персики" в обтягуючому топі, Ратаковскі в захваті:"мій ангел".
Також Politeka писала, що зухвала Дуа Ліпа приспустила наряд, засвітивши солодкі місця:"ідеальна дєтка".