Маленька дочка Максима Галкіна і Алли Пугачової Ліза здивувала шанувальників серйозним виглядом

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Лізи з'явився дуже дивний знімок. На ньому був зображений заспаний Галкін, поруч з яким сиділа дуже серйозна і злегка налякана Ліза. Дівчинка насупилася і дивилася в кадр. Не виключено, що вона намагалася розібратися в налаштуваннях телефону, щоб зробити селфі з татом.

"Схожа Ліза на тата?",- підписали фото автори каналу.

За годину фото зіркової родини зібрало майже 5 тисяч лайків. У коментарях їм залишили масу приємних слів, а також стали обговорювати, на кого більше схожа дівчинка.

"Дуже, татова лялечка", "ні. Схожа сильно на маму", " і на тата і на маму, під різними ракурсами зйомки», «Ліза сама чарівність», «щось є. Може, коли підросте, буде дуже схожа", "дуже схожа", "дуже, дуже!! А поряд з Аллою Борисівною схожа на маму!!!","Вона схожа на маму", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Ліза і Гаррі Галкіни народилися за допомогою сурогатної матері. Шанувальники досі гадають, чи є малюки біологічними дітьми Примадонни. Сама Пугачова в інтерв'ю запевняла, що вона заморозила яйцеклітину, яку і використовувала.

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