Підросли діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі і Ліза в черговий раз захопили мережу

Фотознімок з двійнятами з'явилося на фан-сторінці Алли Пугачової в соцмережі «Instagram», передає Politeka.net

На фотографії глава сімейства, телеведучий і гуморист Максим Галкін, разом зі своїми спадкоємцями — Лізою і Гаррі позують на тлі квітучого куща. Щасливий батько підхопив своїх діток в обидві руки. Вся трійця завзято сміється і видно, що вони дуже весело проводять час разом.

"Нехай весь світ кидає в тебе каміння-якщо за твоєю спиною стоїть мати або батько, все буде добре», - йдеться в підписі.

Шанувальник не змогли пройти повз літнього знімка і відреагували різними коментарями.

"Класна фотка відмінна сім'я. Дай бог вам здоров'я" « " красива і щаслива сім'я!!!!! Суцільний позитив!!!! ❤ ️ ", "Принадність, щастя у всіх обличчях!!! 😍 ", "Скоро тато вже не підніме двох»," Просто фото дня!!!!😁😁😁😁😍😍😍😍», «Прикольні, дітки🤗❤️👏😂😍🤗❤️👏», «красуні", - пишуть в мережі.

Раніше шоумен Максим Галкін похвалився спортивною активністю дітей від Алли Пугачової.

У ролику дочка Галкіна і Пугачової, Ліза, займається на гімнастичних кільцях. Перший стрибок виявився невдалим, але з другої спроби дівчинка дострибнула до них, а потім почала розгойдуватися. Мабуть, погода видалася прохолодною, тому що на малятку штани, кофта і джинсова курточка.

Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."

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