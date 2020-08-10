Знаменита українська співачка Настя Каменських підкорила черговим роликом, знятим для додатка " Тік-Ток"

У підлітковому додатку співачка знімає безліч роликів кожен день, причому заради популярності Настя часто робить дивні речі: кривляється, переодягається, показує свою білизну і навіть стрибає з макіяжем в одязі в басейн.

Цього разу артистка в коротеньких міні-ортиках і леопардовому монокіні показала, як обливається водою і веселиться на задньому дворі свого будинку. На сторінці в Instagram зірка отримала сотні коментарів у відповідь з приводу викладеного відео.

При цьому сама Настя ні на похвалу, ні на критику не реагує, продовжуючи знімати свої міні-кліпи і далі. У" Тік-струмі " ролики Насті стали досить популярні - раніше Каменських навіть отримала за них нагороду.

"Fresh way to start the day💦 Good morning, world 😘», - написала Настя під постом.

Ось що відповіли користувачі:

"Захоплююся твоєю красою", «що за програма? Теж так хочу! Красиво!!!!!", "Знову цей язик🤦 ♀️ ну ось все добре але це...", "Як? Я теж так хочу", " so bracing🥶 😂", «Настя, спасибі вам за позитив!!!", "Цікаво вийшло😍», "Дитячий садок".

Також раніше зірка поділилася новим спекотним знімком з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

У ці дні Настя щосили насолоджується літнім сонцем і пляжними розвагами на морі, при цьому не забуваючи ділитися з шанувальниками кадрами свого відпочинку. Цього разу зірка опублікувала нове фото, на якому показала своє розкішне літнє тіло.

Так, на знімку Настя позує на тлі моря в чорному купальнику-бікіні. Стильний наряд співачки привертає до себе увагу оригінальною бахромою і високою посадкою плавок, яка додає купальнику пікантну родзинку. Свій модний образ Настя доповнила великими окулярами і годинником.

Співачка стоїть, спокусливо прогнувшись злегка в сторону і виставивши одну ногу вперед, щоб зробити свою фігуру ще більш стрункою. Відзначимо, що така фігура далася співачці не легко, адже свого часу їй довелося боротися із зайвою вагою. Тепер вона активно підтримує отриманий результат за допомогою тренувань і правильного харчування.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

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