39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вразила красою в оригінальному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилася в Instagram зірки. Хілтон, яка любить викладати знімки, оброблені в фотошопі, вирішила не відступати від традицій, відзначивши Всесвітній день кішок незвичайним фото. Красуня приміряла образ кішечки. Вона була в спокусливій нижній білизні, поверх якої одягла діряву накидку. На голові у Хілтон красувалися вушка. Модель прийняла дуже сміливу позу, що зробило кадр особливо пікантним.

"Національний день кота", - підписала фото красуня.

За кілька годин її пост зібрав понад 200 тисяч переглядів. Фото викликало бурхливу реакцію шанувальників.

"Яка кішечка», «Королева кішок», «гаряча», «яка пристрасна», «жінка мрія», «ти дивовижна», «красуня», "Періс, я хотів би тебе з'їсти", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон вміє епатувати публіку і багато разів це доводила. Нещодавно модель опублікувала кадри, на яких посвітила пружними сідницями. Періс позувала в чорному боді з великими вирізами, завдяки яким можна було розгледіти «п'яту точку» моделі. Хілтон присіла на коліно, витягнувши вперед струнку ніжку. Варто відзначити, що виглядала красуня дуже молодо.

Нагадаємо, що казкова Періс Хілтон звела з розуму розкішною фігурою в блискучому купальнику:"Солодка".

Також Politeka писала, що білява Періс Хілтон забралася на молодого красеня, вип'ятивши свої принади: "яка велика".

А ще Politeka повідомляла, що казкова Періс Хілтон блиснула розкішшю прямо на балконі, кадри перевтілення: «Королева».