39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон поразила красотой в оригинальном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото появилась в Инстаграм звезды. Хилтон, которая любит выкладывать снимки, обработанные в фотошопе, решила не отступать от традиций, отметив всемирный день кошек необычным фото. Красотка примеряла образ кошечки. Она была в соблазнительном нижнем белье, поверх которого надела дырявую накидку. На голове у Хилтон красовались ушки. Модель приняла очень смелую позу, что сделало кадр особенно пикантным.

«Национальный день кота», - подписала фото красотка.

За несколько часов ее пост собрал более 200 тысяч просмотров. Фото вызвало бурную реакцию поклонников.

«Какая кошечка», «Королева кошек», «Горячая», «Какая страстная», «Женщина мечта», «Ты удивительная», «Красотка», «Пэрис, я хотел бы тебя съесть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон умеет эпатировать публику и много раз это доказывала. Недавно модель опубликовала кадры, на которых посветила упругими ягодицами. Пэрис позировала в черном боди с большими вырезами, благодаря которым можно было рассмотреть «пятую точку» модели. Хилтон присела на колено, вытянув вперед стройную ножку. Стоит отметить, что выглядела красотка очень молодо.

Напомним, что сказочная Пэрис Хилтон свела с ума роскошной фигурой в блестящем купальнике: «Сладкая».

Также Politeka писала, что белокурая Пэрис Хилтон забралась на молодого красавца, выпятив свои прелести: "Какая большая".

А еще Politeka сообщала, что сказочная Пэрис Хилтон сверкнула роскошью прямо на балконе, кадры перевоплощения: «Королева».