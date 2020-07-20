Світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон зняла відео для молодіжної мережі ТікТок

Як передає Politeka.net, свіже відео з'явилося на сторінці красуні в Instagram. Періс була одягнена в домашній одяг, вона вийшла на балкон, де стояв трон з красивою королівською сукнею. В один момент Періс з'явилася перед камерою в цьому платті і блиснула розкішшю у себе на балконі. Телеведуча красувалася в рожевому вбранні, короні і сонцезахисних окулярах.

За день її відео подивилися понад 650 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Люблю це», «Періс у президенти», «Королева світу», «Королева ТікТока», «Приголомшливий вигляд», «Королева на троні», У тебе немає віку?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 39-річна Періс Хілтон зі своєю сестрою приміряли вечірні вбрання і покрасувалися перед дзеркалом. Дві блондинки зробили спільне селфі, ще раз довівши, що вони сильно схожі і, часом, виглядають як близнята.

Хілтон позувала в прозорій мереживній блузі з довгим розрізом і завязочкой під горлом. Крізь прозору тканину виднівся бюстгальтер зірки. Її сестра Нікі вибрала не менш відвертий наряд. Вона одягла чорну сукню з цікавими розрізами з боків.

Нагадаємо, що казкова Періс Хілтон без сорому розгорнула сорочку і показала, що під нею: "Солодкі сни".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон похвалилася міцним "горішком" в непристойному боді: "Ядерна блондинка".

Також Politeka писала, що Періс Хілтон звела з розуму розкішною фігурою в блискучому купальнику: «Солодка».