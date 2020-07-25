39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон показала свого хлопця

Як передає Politeka.net, свіже фото з відпочинку з'явилося на офіційній сторінці зірки в Instagram. Періс була одягнена в неймовірно красивий купальник у леопардовий принт. Парочка ніжилася в басейні, але заради пікантного фото Хілтон залізла на свого хлопця, випнувши вперед свою «п'яту точку». Судячи з фото, їм було дуже весело.

«Для нас двох дім - це не місце. Це людина. І ми нарешті вдома», - підписала знімок зірка.

За кілька годин фото подивилися понад 1,2 млн осіб. У коментарях для Періс залишили масу приємних слів.

«Так гаряче», «Це те, що я люблю чути, яке приголомшливе фото», «Відмінна пара», «Я люблю вас двох», «Круто бачити такі пари», «Коли я бачу тебе щасливою, моє серце б'ється швидше», «Яка велика любов», «Я щиро вірю в це. Всякий раз, коли я зі своїм хлопцем, я відчуваю, що я вдома, незалежно від того, де ми знаходимося», «Мілашка», «Ви двоє - найкраща пара, ви дійсно доповнюєте один одного», - пишуть прихильники світської левиці.

Раніше ми писали, що розкішна Хілтон блиснула фігуркою в блискучому купальнику. Красуня опрацювала знімок в фотошопі, додавши різних спецефектів.

Нагадаємо, що Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "Розбурхують свідомість".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон блиснула розкішшю прямо на балконі, кадри перевтілення: «Королева».

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон зганьбилася міцним "горішком" в непристойному боді: "Ядерна блондинка".