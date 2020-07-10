39-річна світська левиця, епатажна телеведуча Періс Хілтон блиснула ідеальною фігуркою

У себе в Instagram жінка опублікувала свіже фото, повідомляє Politeka.net. Традиційно Хілтон опрацювала знімок в фотошопі, додавши різних спецефектів. Вона позувала в ліловому купальнику з завищеною талією. Її волосся було розпущене і красиво лягало на плечі. Груди красуні прикривали клаптики тканини.

«В захваті від участі в найбільшому у світі фестивалі віртуальної музики - Rave Family Block Fest», - написала Хілтон, повідомивши, що вона буде на фестивалі грати DJ-сет.

За шість годин пост зірки подивилося понад 570 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Чудова лілова дівчинка», «Солодка», «Так дивовижно і чудово», «Вклонися моїй королеві», «Ваші фото такі веселі», «Ти неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон часто публікує у себе в Instagram відфотошоплені фото. Вона любить з'являтися в образі різних міфічних істот, робить колажі з відомими актрисами, а також мультяшними персонажами. Так, нещодавно Періс опублікувала фото, на якому лежала в квітах. Модель була повністю роздягнена, а інтимні місця прикривали квіточки.

Нагадаємо, що Періс Хілтон у непристойному міні розляглася на капоті кабріолета: "Ось це спека!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "Розбурхують свідомість".

Також Politeka писала, що Періс Хілтон без сорому розгорнула сорочку і показала, що під нею: "Солодкі сни".