Юна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп здивувала відвертим фото з подружкою

Як передає Politeka.net, два розпусних фото з'явилося на сторінці красуні в Instagram. 21-річна модель і актриса Лілі-Роуз опублікувала фото, на якому цілувалася з юною дівчиною. Варто відзначити, що це був не безневинний поцілунок подруг, а повноцінний пристрасний поцілунок двох закоханих. Крім цього, дівчина поділилася знімком, на якому стояла поруч з подружкою, пристрасно притулившись до неї і відкривши рот. До речі, Лілі-Роуз залишила під фото підпис "Я любля тебе".

Як відомо, Лілі-Роуз відкрито підтримує ЛГБТ-співтовариство, але сама себе ніколи не відносила до них. При цьому колишня дружина її батька Джонні Деппа, голлівудська зірка Ембер Херд, як відомо, зустрічається з жінками. Напевно вона буде задоволена таким поворотом подій в родині Деппа.

Як відомо, у Деппа двоє дітей, народжених Ванессою Параді. Дочка з юних років стала працювати моделлю і до своїх 20-ти років вже стала дуже відомою в світі моди. У юної зірки вже є контракт з Chanel. Крім цього, вона встигла знятися в десятці фільмів. Судячи з усього, кар'єра красуні тільки починається.

А ось син Деппа веде непублічне життя. Його важко зловити на публіці.

Нагадаємо, що Джонні Депп в подробицях повідав про знущання Ембер Херд: "Гадила в ліжко".

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