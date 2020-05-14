Дочку Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, як виглядає її 18-річний брат Джек, який відсвяткував день народження

На фото Джек сидить в одних шортах і сонцезахисних окулярах. Хлопець пішов повністю в батька, адже волосся, ніс, овал обличчя і інші риси передалися від старшого Деппа, можна сказати ідеальна копія батька. Як відомо, Джек не дуже любить показувати своє особисте життя публіці, тому знімок з ним велика рідкість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Дівчина опублікувала ще й архівні кадри, де сестра і брат відображені в фотобудке. Діти грали і раділи життю. На кадрах можна легко помітити, як вони схожі один на одного.

"Моєму маленькому хлопчикові Джекі 18 років. Мій хлопчик, брат, моє серце і душа, з днем народження. Я тебе так люблю", - підписала фото красуня.

Фанати поставили кадрів майже 500 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Чудово", "Солодкі діти", "З Днем народження, маленький бро", "Він схожий на свого батька", "Він схожий на свою маму".

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