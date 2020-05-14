Дочку Джонні Деппа Лілі-Роуз показала, як виглядає її 18-річний брат Джек, який відсвяткував день народження
На фото Джек сидить в одних шортах і сонцезахисних окулярах. Хлопець пішов повністю в батька, адже волосся, ніс, овал обличчя і інші риси передалися від старшого Деппа, можна сказати ідеальна копія батька. Як відомо, Джек не дуже любить показувати своє особисте життя публіці, тому знімок з ним велика рідкість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Дівчина опублікувала ще й архівні кадри, де сестра і брат відображені в фотобудке. Діти грали і раділи життю. На кадрах можна легко помітити, як вони схожі один на одного.
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"Моєму маленькому хлопчикові Джекі 18 років. Мій хлопчик, брат, моє серце і душа, з днем народження. Я тебе так люблю", - підписала фото красуня.
Фанати поставили кадрів майже 500 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Чудово", "Солодкі діти", "З Днем народження, маленький бро", "Він схожий на свого батька", "Він схожий на свою маму".
Раніше ми повідомляли, що голлівудського актора Джонні Деппа помітили в компанії нової дівчини.
В одному з лондонських ресторанів Джонн Депп зустрівся зі своїм другом режисером Тімом Бертоном, який знімає в більшості своїх фільмів. На зустріч з Бертоном Депп прийшов у супроводі нової дівчини.
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