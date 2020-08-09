Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп удивила откровенным фото с подружкой

Как передает Politeka.net, два развратных фото появилось на странице красотки в Инстаграм. 21-летняя модель и актриса Лили-Роуз опубликовала фото, на котором целовалась с юной девушкой. Стоит отметить, что это был не невинный поцелуй подруг, а полноценный страстный поцелуй двух влюбленных. Кроме этого, девушка поделилась снимком, на котором стояла рядом с подружкой, страстно прижавшись к ней и открыв рот. Кстати, Лили-Роуз оставила под фото подпись «Я любля тебя».

Как известно, Лили-Роуз открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество, но сама себя никогда не относила к ним. При этом бывшая жена ее отца Джонни Деппа, голливудская звезда Эмбер Херд, как известно, встречается с женщинами. Наверняка она будет довольна таким поворотом событий в семье Деппа.

Как известно, у Деппа двое детей, рожденных Ванессой Паради. Дочка с юных лет стала работать моделью и к своим 20-ти годам уже стала очень известной в мире моды. У юной звезды уже есть контракт с Chanel. Кроме этого, она успела сняться в десятке фильмов. Судя по всему, карьера красотки только начинается.

А вот сын Деппа ведет непубличную жизнь. Его трудно поймать на публике.

Напомним, что Джонни Депп в подробностях поведал об издевательствах Эмбер Херд: "Гадила в постель".

Также Politeka писала, что худющая дочь Джони Деппа с пышногрудой подружкой расставили ноги, засветив лишнее: личные кадры.

А еще Politeka сообщала, что редкое фото 18-летнего сына-красавчика Джонни Деппа взбудоражило сеть.