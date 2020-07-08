Голлівудський актор Джонні Депп і його екс-дружина Ембер Херд знову почнуть зустрічатися в суді

У Вищому суді Лондона 7 липня були відновлені судові розгляди у цій справі. Як відомо, Депп подав в суд на один з британських таблоїдів, який написав про домашнє насильство в сім'ї актора і звинуватив його в побитті дружини.

На суд екс-подружжя прийшло окремо. Депп приїхав на машині в супроводі охорони, а Херд влаштувала театралізовану виставу. Вона йшла на суд, тримаючись за руки зі своїм захистом.

Як відомо, положення Херд погіршує той факт, що на бік Деппа встали його колишні жінки, які готові свідчити на його захист. Крім цього, проти актриси з'явилося безліч неприємних доказів. Наприклад, факт зради Деппу з Ілоном Маском і Джеймсом Франко.

Зазначимо, що адвокат Деппа у відповідь на звинувачення в домашньому насильстві представив безліч доказів, коли саме Херд била і знущалася над актором. Так, у 2015 році вона кинула в нього пляшку горілки, сильно поранивши палець. Перед цим під час перельоту на чартерному рейсі актриса ображала і била його по обличчю.

Крім цього, актор розповів, як актриса сходила в туалет прямо на ліжко. Вона гадила не тільки йому в душу, але і в ліжко. Депп вирішив розлучитися з нею саме після цього інциденту. Сама актриса вважає, що це був «лише пранк».

Голлівудський актор також звинуватив екс-дружину в тому, що вона вийшла за нього через статус, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Більш того, одного разу вона назвала його «товстим старцем» в присутності охоронця.

Сам Депп заявив, що не є святим: він пробував всі наркотики, іноді дозволяв собі бешкетувати, але завжди платив за свої провини. При цьому він підкреслив, що ніколи не вдавався до насильства.

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