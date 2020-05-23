Юна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп здивувала відвертим фото з подружкою

Красуня опублікувала у себе в сторіз на сторінці в Instagram фото з яхти, передає Politeka.net. Лілі-Роуз разом з подружкою були одягнені в купальники і сонцезахисні окуляри. Вони сиділи на диванчиках, широко розставивши ноги і вигнувши спину.

20-річна Лілі-Роуз помітно поступалася подружці формами. Видно, що дівчина настільки худа, що у неї проступають кістки. Та й груди у Депп невеликі. А ось її подружці, навпаки, є чим похвалитися. Вона виставила вперед свої пишні груди, прийнявши більш впевнену позу.

«Королева мого серця», - підписала знімок Лілі-Роуз Депп.

Шанувальники не змогли прокоментувати кадр, так як в сторіз немає такої функції.

Раніше ми писали, що дочка Деппа з'явилася на церемонії вручення кінопремії BAFTA в прозорому вбранні, засвітивши перед публікою груди. Красуня була одягнена в розкішну сукню від Chanel, яка підкреслила всі її принади.

Як відомо, 20-річна донька Деппа вже досить успішна модель і актриса. Вона знялася в декількох картинах і регулярно бере участь у зйомках для модних журналів і показах. Дівчина живе на дві країни – США і Францію. Крім цього, вона володіє двома мовами.

Нагадаємо, що фото дочки Деппа і її хлопця на яхті підірвали мережу: гаряча парочка.

А ще Politeka писала, що рідкісне фото 18-річного сина-красеня Джноні Деппа розбурхало мережу.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна екс-коханка Джонні Деппа розпрощалася з білизною заради пікантних фото: «Чертовка».