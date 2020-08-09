Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася новим фото, похвалившись стильним образом

Після схуднення Настя активно змінює свої наряди, експериментує зі стилем і любить сміливі образи. Цього разу в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці вона представила черговий кадр в стильному і простому вбранні.

Настя приміряла акуратну сукню на тоненьких лямках і позувала без ліфчика. При цьому свої пишні і кучеряві локони зірка зібрала у високий пучок, доповнивши образ масивними сережками кільцями, такими ж кидками в тому ж стилі і завдала на обличчя легкий макіяж з акцентом на її виразні вилиці. Завершує образ артистки манікюр з блякло червоним відтінком лаку на нігтиках.

"Стара вже", " @alina.6141 ви Стара.А Настя Красива молода жінка, а якщо 33 це по Вашому старість, то лікуєтеся", " Червоний 🔴 де😂?", "Стрілки нерівні...😍 😍 😍 😍 😔 ", "Красуня😍 😍«," красуня улюблена👄«, " а де тут червоний»??🤔 ", "Краща 😍 » «" ефектний чорний Настя " « " малиновий манікюр на твоїх руках виглядає блискуче!",- пишуть користувачі.

Не секрет, що Настя активно користується молодіжним додатком "Тік-Ток", в якому кожен день ділиться спеціальними роликами, використовуючи різні фільтри. Співачка стала популярна на даній платформі ще кілька місяців тому і навіть отримала нагороду. Тепер свої відео вона викладає і в Instagram, однак, далеко не завжди їх сприймають позитивно.

Ми також писали, щоб набрати популярність серед різних вікових категорій, Настя почала записувати жартівливі підліткові відео, які користуються попитом в "Тік-Ток", проте цього разу записане відео не сподобалося користувачам мережі. Позуючи в стильній білій сукні і з нюдовим макіяжем на обличчі, Настя показала, як вміє позувати для зйомок, а також і те, як може бути жартівливо незадоволеною. "Кривляння" Каменських, як написали користувачі в Instagram, вони розцінили так:

"Як завжди, робити нехер....", "🤦 ♂️️️Блін Настя Зав'язуй...... 😎 ",» Що це було🤣«,» @ol_esia8609 вона сама не знає😆", "красуня🔥," Пора вгамуватися🤗😘😍», «😂😂😂😂Nice», «Красоточка😍», «Мулярка....", "Ах ти левиця, Потапа вже все заточила😂»," Настя ві дуже прикольна🔥 🌷 😘 😘 😘".

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".