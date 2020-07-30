Популярна модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria’s Secret, вийшла прогулятися на вулицю, забувши надіти білизну

Як передає Politeka.net, серія фотографій з прогулянки з'явилася на сторінці в Instagram. Хоск одягла чорні щільні штани і обтягуючу світлу водолазку з голою спиною. Під низ Ельза не стала одягати ліфчик, правда, забула врахувати, що через світлу тканину її «близнючки» будуть сильно випирати.

Так і сталося. Модель гуляла вулицями, бентежачи перехожих своєю груддю, що стирчить. Варто відзначити, що виглядала Хоск дуже спокусливо.

За годину її пост зібрав майже 70 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Я люблю твій наряд! Звідки твої штани?», «Одержима Ельза», «Дитина повернулася!», «Зараз ти в Нью-Йорку?», «Чудова королева», «Вау Ельза відмінна фігура», «Вам не жарко в цьому одязі?», «Маленька міс Сонечко», «Ви досконалі!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що ніжна і незрівнянна Ельза Хоск поділилася фотографією, на якій постала без макіяжу. Красуня зробила селфі, показавши свою натуральну красу.

«Мій колір волосся потребував оновлення, тому я допомогла їм за допомогою перлинно-сріблястої обробки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що розкішна Ельза Хоск звабила прекрасними видами в міні-бікіні: "Спекотна блондиночка".

Як повідомляла Politeka, ніжна Ельза Хоск продефілювала в міні, приголомшивши довжиною ніг: «Вау, яка».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: «Королівський стиль».