Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, представила очередной необычный лук

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. Красотка любит необычно одеваться и комбинировать грубые объемные вещи с нежными и дерзкими комплектами. В этот раз модель надела тесный топ, под который не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст Хоск. Сверху модель надела огромный свитер, который и сделал образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.

«Сказала себе, что буду жить в этих штанах», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что Хоск не любит носить нижнее белье. Большинство ее луков именно такие.

За день пост красотки собрал почти 150 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Прекрасный прикид, особенно топик», «Девушка, ты светишься!! И эти штаны самые крутые, клянусь», «Откуда свитер? Нравится», «Ты такая потрясающая», «Ты отлично выглядишь», «Госпожа своего слова!», «Детка, ты огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск позировала в дерзком мини-платье, которое максимально подчеркнуло ее роскошную и утонченную фигуру. Блондинка присела, что придало образу особой пикантности.

Напомним, что раздетая Эльза Хоск похвасталась пикантными кадрами в ванной: «Ангел!».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск вышла на улицу без лифчика и засмущала прохожих: «Одержимая».

А еще Politeka сообщала, что нежная Эльза Хоск продефилировала в мини, ошеломив длиной ног: «Вау, какая».